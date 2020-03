Meloni: governo parli meno e agisca di più

Guardi, il Governo sta facendo troppi annunci e poche cose, nel senso che si decidano su cosa vogliono fare, su cosa devono fare. Non sono in grado di dirlo io, perché io non mi confronto con i virologi, come sta facendo il Governo. Valuteremo quando arriveranno le misure, perché sono misure che non abbiamo ancora letto nel complesso.