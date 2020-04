Meloni: libertà da burocrazia per ripartire

Abbiamo chiesto: “Come pensate di far ripartire l'economia di questa nazione?”. Secondo noi la mentalità che deve muovere i prossimi decreti, è libertà. Libertà dai vincoli, libertà dalla burocrazia, libertà anche, ovviamente, dalle tasse, via tutto quello che limita l'attività degli imprenditori. Non possiamo dare solo il messaggio della cassa integrazione. La cassa integrazione, chiaramente, serve in questa fase, ma dobbiamo anche immaginare strumenti per ringraziare gli imprenditori che decidono di non mettere la gente in cassa integrazione, altrimenti il decreto diventa “Arrenditi Italia”.