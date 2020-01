Meloni a L'intervista: "Mi vedrei madre di un altro figlio"

Se lei avesse la bacchetta magica, Giorgia Meloni, dove si vedrebbe? A Palazzo Chigi Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri o puntini di sospensione? Madre di un altro figlio. Mi vedrei madre di un altro bambino, un maschietto. Che fa compagnia a Ginevra. Si però lei fa politica da troppo tempo. non me la immagino solo mamma all'asilo. Quindi Palazzo Chigi, Ministro degli Esteri o? Non solo mamma però... Non lo so, non sono obiettivi... non mi dò mai obiettivi di carattere personale. Io penso che la politica sia una missione, dove arrivo io lo decidono gli italiani non lo decido io. Dove servirò farò del mio meglio per fare bene il mio lavoro