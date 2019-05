Meloni: "Per Fratelli d'Italia un risultato straordinario"

Credo che sia doveroso un grande ringraziamento agli italiani per questo risultato di Fratelli d'Italia che è senza timore di smentita, un risultato straordinario. Fratelli d'Italia raggiunge in queste elezioni europee il secondo miglior dato per crescita dopo la Lega di Matteo Salvini. Faccio i complimenti a Matteo per il suo risultato, siamo cresciuti del 50%. Questo direbbe il nostro risultato rispetto alle elezioni politiche e davvero è tutt'altro che scontato. Abbiamo sentito dire tante volte che se la Lega fosse cresciuta e che una Lega in forte crescita avrebbe fagocitato Fratelli d'Italia, che Fratelli d'Italia era un partito destinato a diminuire nei consensi a scomparire. Ecco, tutt'altro. Gli italiani hanno raccontato una cosa completamente diversa, hanno raccontato che la coerenza, la serietà, l'umiltà, la determinazione che Fratelli d'Italia ha dimostrato in questi mesi, che la capacità di rimanere con la barra dritta a parlare dei problemi degli italiani, a parlare di cose concrete, paga, è ha pagato tanto in questa fase, il risultato che noi raggiungiamo è davvero un risultato del quale andiamo estremamente fieri, nonostante i menagramo, nonostante quelli che anche stamattina, dicevano il problema di Fratelli d'Italia è che combatte per la soglia del 4%, quando tutti sapevano che il problema di Fratelli d'Italia non era superare la soglia dello sbarramento, che eravamo già ampiamente al di sopra, tattiche per cercare, diciamo così, di allontanare il consenso, ma gli italiani non si fanno convincere da questi tatticismi e hanno continuato a sostenere Fratelli d'Italia, che oggi raggiunge, in percentuale, in rapporto ai suoi precedenti risultati, il secondo miglior risultato di questa competizione. È una cosa della quale andiamo fieri, della quale ovviamente devo ringraziare tutti gli italiani che hanno creduto in noi e tutta la classe dirigente, i candidati, insomma, i nostri referenti sul territorio. Un lavoro straordinario quello che è stato fatto, del quale io vado estremamente fiera. Chiaramente domani sarà il tempo, quando avremo i dati definitivi, per fare le valutazioni, tutte le valutazioni del caso. La prima cosa che io noto chiaramente, la prima cosa che balza agli occhi, oltre al fatto che Fratelli d'Italia non si dà limiti da oggi, visto questo risultato, l'altra grande questione che, secondo me, balza agli occhi è che c'è un'alternativa possibile per il governo della nazione. Questo gli italiani hanno detto. Oggi la Lega e Fratelli d'Italia, come avevamo ampiamente previsto e come abbiamo detto, lungo tutta la campagna elettorale, rappresentano una maggioranza alternativa. Questo è il segnale che hanno dato gli italiani facendo crescere la Lega, facendo crescere Fratelli d'Italia. Chiaramente spetterà a ciascuno degli attori in campo di decidere se seguire le indicazioni che arrivano dagli italiani oppure no. Noi per ora altro non possiamo fare che ringraziare, ripeto, gli italiani per questo risultato straordinario che ci hanno regalato contro ogni pronostico, risultato del quale andiamo fieri e che è il risultato del quale, ovviamente, saremo all'altezza, lavorando per crescere ancora di più e per continuare a dare risposte agli italiani che credono in noi e a quelli che ci crederanno domani. Grazie e a domani.