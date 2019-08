Meloni: Salvini non stacca spina per paura del non voto

Siamo di fronte all'occasione storica di dare all'Italia un Governo capace di durare cinque anni. Un Governo coeso, un Governo forte, un Governo concreto, che potrebbe fare le riforme coraggiose di cui l'Italia ha bisogno. Per me è un mistero perché Salvini preferisca discutere di qualunque quisquilia col Movimento 5 Stelle piuttosto che fare il Premier di un Governo così. Probabilmente - è la spiegazione, diciamo, più raziocinante che mi do - probabilmente è la paura del non voto.