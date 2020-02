Meloni a Sky tg24: Stop a prescrizione devasta diritto

Io sono ragionevole sul fatto che tu puoi mettere mano alla prescrizione, se hai uno stato di diritto che funzioni, se lo Stato è efficace ed efficiente, se sai quali sono i tempi dei processi. Ma se tu tutto questo non lo fai e mi lavori solo sulla prescrizione tu stai facendo una roba che devasta lo stato di diritto. Questo è un fatto. Mi dispiace. Vogliamo che lo Stato sia efficace, vogliamo che sia efficiente? Perfetto, i tempi della giustizia devono essere celeri e certi. Io devo sapere che se qualcuno è colpevole va in galera in tempi rapidi e che se qualcuno è innocente non rimarrà a processo tutta la vita.