Meloni su regionali Emilia Romagna: finite le roccaforti

In Emilia-Romagna abbiamo corso per vincere. Non ce l'abbiamo fatta, ma penso si debba essere comunque molto soddisfatti del risultato del centrodestra e quindi ovviamente voglio ringraziare la nostra candidata Lucia Borgonzoni. La vittoria sarebbe ovviamente stata qualcosa di epocale, ma penso che anche aver tenuto tutti col fiato sospeso fino ad un'ora molto tarda ieri notte segni la fine di un'epoca. Non esistono più le roccaforti, ogni territorio è espugnabile e si può fare la differenza e bisogna continuare a lavorarci e a battersi perché tutto è contendibile. Oggi noi abbiamo una Sinistra che festeggia. Francamente io non credo che ci sia molto da festeggiare da parte della Sinistra.