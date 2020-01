Meloni: sulla politica estera si collezionano figuracce

È molto avvilente vedere una potenza come l'Italia governata da gente che, mentre il mondo è col fiato sospeso per quello che sta accadendo in Medio Oriente e in Libia, si incontra per parlare di legge elettorale. Le poche volte che ci si occupa di politica estera, come ha fatto ieri il Presidente Conte, si collezionano solamente figuracce.