Meloni: un figlio non deve essere ostacolo per le donne

Noi dobbiamo dare alla società il messaggio che i figli non sono un ostacolo. Lo dico da persona che, come ricorderà, si è candidata al settimo mese di gravidanza a sindaco di Roma quando qualcuno diceva: “Stai a casa a fare la madre”. In Italia ancora oggi, se tu aspetti un bambino, se tu vuoi dei bambini, quei bambini sono considerati un ostacolo per la tua crescere, per tutto quello che puoi fare. Io dico che sono le mamme che lo scelgono, sono le mamma che scelgono fino a quando lavorare, sono le mamme che scelgono dove allattare i loro figli. Che una donna che allatta suo figlio... atteso che non è che si deve per forza far vedere il seno per allattare i propri figli in pubblico. Io ho allattato mia figlia ovunque e il mio seno non l'ha mai visto nessuno perché comunico ufficialmente che si può fare, le donne lo sanno fare. Però il messaggio che una donna che allatta suo figlio fa una cosa importante e la fa per se stessa e per la società intera è un messaggio che deve passare altrimenti noi siamo spacciati.