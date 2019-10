Meloni: unica lotta a evasione è tagliare le tasse

L'unico modo serio di combattere l'evasione in Italia è abbassare le tasse perché secondo me è scandalosa una pressione fiscale al 47% di quello che fatturi e che guadagni, quindi l'unico modo... l'unico modo per combattere l'evasione fiscale è abbassare le tasse. Siccome noi abbiamo un Governo che anche questa volta ci dice “per non aumentarti questa tassa, ti aumento queste altre 52”, per cui il livello di tassazione aumenterà anche quest'anno, io dico che quella non è la soluzione.