Meloni: votando Fdi si configura una maggioranza alternativa

Votando i partiti della maggioranza, cioè se si vota Lega o si vota 5 Stelle, si vuole rafforzare il Governo. Se si vota per Fratelli D'Italia, io dico, oltre ad andare a cambiare in Europa, si configura una maggioranza alternativa. E sono certa che se questo accade poi le cose verranno da sé, perché il giorno dopo delle elezioni, soprattutto se Salvini, come credo, andrà bene anche in queste elezioni, accadrà che lui si ritroverà con gli italiani che si aspettano che lui faccia quello per cui lo hanno sostenuto e lui che non riesce a farlo perché a livello parlamentare la maggioranza continuano ad averla i 5 Stelle.