Mes, Di Maio: Italia non può firmare patto al buio

Noi non possiamo pensare, secondo me, come Italia, di firmare al buio un trattato come il MES, la riforma del trattato del MES, anche perché il MES è solo una parte, c'è l'unione bancaria, c'è l'assicurazione sui depositi. Quando avremo letto tutto, potremo verificare se convenga all'Italia il pacchetto oppure no. Quindi, secondo me, è sano per l'Italia non accelerare in maniera incauta, ma difendere i propri interessi, aspettando la fine dei negoziati anche su tutti gli altri aspetti di questo pacchetto.