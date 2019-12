Mes, Gentiloni: riforma non penalizza l'Italia

Per quanto riguarda la Commissione, io penso che i cambiamenti che sono stati in linea generale, non in tutti i dettagli, concordati già nel giugno scorso, io penso che non penalizzino nessun Paese, e quindi non penalizzano neanche l'Italia. Si tratta di introdurre nel sistema un nuovo ombrello protettivo aggiuntivo in caso di crisi bancarie di un livello particolarmente acuto.