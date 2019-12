Mes, Gualtieri: nessun meccanismo automatico di ristrutturazione del debito

La riforma del MES – su cui, come sapete, si è raggiunto all'ultimo Eurogruppo un accordo di principio non ancora finalizzato in attesa delle procedure nazionali, ma anche del chiarimento della natura giuridica dei terms of reference relativi alle clausole di azione collettiva - si limita, questa riforma, a riproporre la configurazione attuale del MES quale strumento di gestione delle crisi senza introdurre alcun meccanismo automatico di ristrutturazione del debito, né attribuendo al MES funzioni di governance economica di sorveglianza sulle politiche di bilancio e di stabilizzazione macroeconomica.