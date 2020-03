Ministro Azzolina: probabile proroga chiusura scuole

Penso che si andrà nella direzione che ha detto stamani il Presidente Conte, quindi di prorogare la data del 3 aprile, ma – ribadiamo – in questi giorni, visto che sono giorni cruciali, importanti per capire come andrà l'andamento del contagio, invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un'altra data perché tutto dipenderà dallo scenario epidemiologico, cioè dall'evoluzione di questi giorni, che sono fondamentali, come l'Istituto Superiore di Sanità ha ripetuto e come sta ripetendo l'intera comunità scientifica dei medici: riapriremo le scuole soltanto quando avremo la certezza di mandare i nostri studenti, e tutti gli altri, in delle situazioni di assoluta sicurezza.