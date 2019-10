Misiani post vertice manovra: approfondimento e limature

Stiamo completando il lavoro sulla manovra di bilancio. Abbiamo fatto un approfondimento, un lavoro di limatura. La buona notizia è che abbiamo trovato le risorse per lasciare al 10% la cedolare sugli affitti a canone concordato, e quindi diamo una mano alle famiglie che vivono in affitto a canone concordato. Abbiamo recuperato risorse per alleggerire il carico fiscale.