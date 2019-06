Mondiali femminili, Raggi: orgogliosa delle ragazze

“Sono molto orgogliosa delle ragazze della nostra nazionale di calcio femminile perché si sono qualificate per la fase finale dei mondiali di calcio e questo per noi rappresenta un grandissimo orgoglio sia perché portano in alto i valori della nostra bandiera sia perché per tutte le ragazze rappresentano sicuramente un modello da seguire, lo sport che arriva ad altissimi livelli, e a loro voglio mandare e inviare il mio caloroso in bocca al lupo”.