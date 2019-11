Mose: che cos'è, quanto costa e quando sarà operativo

L'idea, l'opera per difendere una delle città più fragili al mondo c'è stata, ma come avviene, spesso in Italia, la sua realizzazione non è completata. Secondo un copione tipicamente italico. Indagini giudiziarie, costi lievitati, disorganizzazione. Il Mose non ha nulla di biblico, è l'acronimo di: Modulo Sperimentale Elettromeccanico, un progetto di ingegneria civile, pensato negli anni Ottanta per difendere la Serenissima dall'acqua alta, superiore ai 110 centimetri. Il Mose, una volta completato, dovrebbe essere composto da 78 paratie installate tra il Lido, Malamocco e Chioggia, con lo scopo di separare la laguna dal mare Adriatico e contenere così l'alta marea. Iniziati nel 2003, sotto il Governo Berlusconi, i lavori non sono terminati. Un primo termine era fissato nel 2016, ora si parla di fine 2021. Nel 2014 il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Ministero delle infrastrutture per i lavori, è stato commissariato dallo Stato. In 35 sono stati arrestati, compreso l'ex governatore Galan, per fondi neri, tangenti, false fatturazioni e hanno poi patteggiato la pena. Da allora si sono succeduti diversi commissari. Il costo preventivato era di 3,2 miliardi di lire, sono stati spesi 5,4 miliardi di euro. Ma c'è sempre un ‘ma’, la stima finale si aggira intorno ai 7 miliardi. Le prime paratie costruite nel 2014 hanno già bisogno di manutenzione e altre risorse saranno necessarie per il collaudo e l’avviamento dell'opera.