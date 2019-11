Mulé su Mes: "C'è la necessita di fare chiarezza"

Io dico che è doveroso, al netto di una lotta politica che a me non piace, che però tutti i cittadini siano tranquillizzati rispetto a un fatto, e cioè le banche italiane, com'è stato paventato, saranno costrette per il meccanismo della ponderatezza ad acquistare dei titoli di Stato di altri Paesi, disfacendosi di quelli italiani? Questo provocherà, come dice Patuelli, dell'Associazione Bancaria Italiana, un disastro possibile delle banche? Bene, quando Conte verrà lunedì ci dirà se questo è vero, se questo non è vero, a che punto è il negoziato, però la necessità di chiarezza c'è proprio perché tutti, in termini non dico elementari, ma quasi, devono essere messi gli italiani nella possibilità, nella certezza, di capire se è una trappola o non è una trappola.