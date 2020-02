Musumeci: Vittoria in Calabria è meridionalità centrodestra

La vittoria del centrodestra in Calabria conferma un dato che è costante dal dopoguerra in poi, la meridionalità del centrodestra. Una volta apparteneva all' MSI, adesso appartiene alle forze politiche tradizionali. Persino la Lega che fino a qualche anno fa aveva difficoltà ad accedere al sud, adesso si conferma come una forza protagonista nel processo di crescita del Mezzogiorno d'Italia. Io credo che abbiamo il dovere di mettere assieme tutte le forze politiche, le sensibilità civiche le associazioni che si muovono nelle regioni del sud per aprire una sorta di vertenza una grande vertenza con il Governo centrale, sapendo di portare al tavolo della vertenza temi prioritari ed essenziali, il deficit infrastrutturale del sud è un tema certamente non nuovo ma se non viene affrontato in maniera seria, in maniera radicale, io credo che il sud sarà condannato a restare sempre indietro.