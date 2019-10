Nobili: in Emilia aiuteremo Bonaccini

“Sicuramente con le formule che sceglieremo: direttamente, sotto l'egida di liste civiche che stanno aderendo al nostro movimento. Le formule le studieremo caso per caso. Per esempio in Emilia Romagna c'è il Presidente Bonaccini che, a differenza di tanti esponenti del suo partito, ci vuole con sé, ci vuole con forza ed è molto contento del nostro appoggio e noi difenderemo il buon lavoro che ha fatto il Presidente Bonaccini in questi anni. Le formule le vedremo, ma sicuramente Italia Viva ci sarà alle regionali, ci sarà alle amministrative e ci sarà a tutti gli appuntamenti, anche se poi per noi l'orizzonte è quello”.