Nobili: quota 100 tante risorse a poche persone

“Noi diciamo però che se c'è una misura che impatta 20 miliardi di euro, perché questo è il valore di quota 100, ovviamente se andassimo a cancellarla oggi per i due anni che mancano, la riduzione sarebbe più bassa, parliamo di 8-10 miliardi, bisogna fare bene i calcoli, in ogni caso è una grande mole di risorse destinate a 100-150 mila persone, che è la platea di beneficiari di quota 100, noi diciamo: con quei soldi si può fare molto per molti più. Noi vogliamo misure che interessino tanti. Vogliamo intervenire sul cuneo fiscale in maniera più incisiva di quanto si faccia in questa manovra? Benissimo, liberiamo risorse da quota 100 e mettiamole, ad esempio, sulla riduzione del cuneo”.