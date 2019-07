Nomine UE, Sassoli: "Mi candido per un'Europa più forte"

“Anch'io mi candido alla Presidenza del Parlamento e lo faccio perché credo che l'Europa sarà più forte solo con un Parlamento in grado di giocare un ruolo più importante. Abbiamo di fronte delle sfide decisive che nel prossimo futuro ci metteranno a dura prova, minacciando anche l'idea stessa dell'Unione Europea. Io voglio essere il rappresentante con voi delle nostre differenze e della nostra capacità di decidere per affermare la centralità del Parlamento, la sua autonomia e il valore della democrazia che esso rappresenta. Se vorrete darmi la vostra fiducia, da Presidente, ci batteremo insieme per un Parlamento moderno, più trasparente, ecosostenibile, accessibile ai cittadini!”