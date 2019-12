Orlando, abbassiamo i toni e su sugar e plastic tax

Sulla questione della plastica si è già fatto un grosso lavoro perché si è lavorato per fare in modo tale che non impattasse sulla plastica riciclata, non impattasse su chi sta innovando effettivamente e mantenendo un peso anche molto più contenuto sul resto delle imprese. Quindi abbassiamo i toni e facciamo lavorare l'ingegno, che mi sembra fino qua abbia risolto una serie di problemi.