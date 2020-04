Orlando: necessaria sicurezza sanitaria

Non esiste un bivio. Lo voglio dire a tutti, non esiste un bivio, nel quale da una parte c'è la strada della libertà percorsa o che vorrebbero percorrere gli intrepidi e dall'altra quella della pavidità, quella percorsa da qualcuno che addirittura ha quasi gusto a imporre dei divieti e delle restrizioni. Non ci sono queste due strade perché non esiste una ripresa economica senza una sicurezza sanitaria.