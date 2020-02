Orlando: no a un governo impantanato, si può andare al voto

Noi abbiamo fatto questo Governo, credo che Renzi abbia avuto largo merito in questo, per fare un percorso che affrontasse i principali problemi del Paese. Lasciarlo impantanato su questa questione all'infinito non è né un bene per il Governo, ma i Governi possono anche cambiare, si può andare a votare, ma soprattutto non è un bene per il Paese.