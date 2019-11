Padoan: manovra evita aumento Iva e riduce cuneo fiscale

La gran parte di questa manovra è, come diceva giustamente lei è quella di evitare un aumento dell'IVA di 23 miliardi e poi subito dopo per ordine di grandezza viene una riduzione al cuneo fiscale. Soldi alle famiglie, soldi anche alle imprese. Non dimentichiamoci la conferma delle misure di grande successo di industria 4.0, quindi dire che questa è una manovra che dà, toglie, ma riprende è veramente fuorviante.