Padoan: per cambiare le regole occorre fiducia reciproca

Che le regole vanno cambiate, vanno cambiate tutte insieme, per poter cambiare le regole bisogna che ci si fidi l'uno dell'altro. E un modo per acquistare fiducia, questa è la mia esperienza personale, è innanzitutto rispettare le regole che ci sono, che non ci piacciono, ma che vanno cambiate. Questo si può fare. Mi auguro che quello che ha detto la presidente, von der Leyen nel suo discorso di apertura, che autorevolmente il presidente della repubblica ha ricordato per esempio, cioè rivedere il patto di stabilità sia tradotto in passi concreti. Il dibattito a livello tecnico, già molto avanzato. Si tratta di trovare il consenso politico.