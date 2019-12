Padoan: questa manovra dà fiducia al paese

La crescita deve essere inclusiva, la crescita di un Paese migliora in qualità e dimensione se si riducono gli squilibri al suo interno: quelli sociali, territoriali, generazionali, quelli di genere. Gli interventi di politica economica ne devono tener conto sempre. Al Paese serve fiducia; la fiducia è indispensabile per utilizzare le risorse che già ci sono e per mobilitarne di nuove. Occorre più fiducia e quindi, siccome questa manovra dà fiducia al Paese, avrà anche la fiducia del gruppo del Partito Democratico.