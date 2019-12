Parlamento Ue, Sassoli: corte ha deciso, la Spagna si adegui

La Corte si è pronunciata nel senso che l'assunzione del mandato parlamentare risulta dal voto degli elettori. La Corte ha dichiarato che una persona la cui elezione al Parlamento europeo è stata ufficialmente proclamata dall'autorità competente dello Stato membro in cui suddetta elezione ha avuto luogo, acquisisce a partire da tale momento la qualità di membro del Parlamento e gode della protezione dell'immunità parlamentare ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione. (Applausi) Ciò detto, nel caso in cui l'autorità nazionale competente consideri che detta misura debba essere mantenuta dopo che la persona in questione ha assunto la qualità di deputato del Parlamento europeo, essa deve richiedere il prima possibile al Parlamento europeo la revoca di tale immunità, conformemente all'articolo 9 del suddetto protocollo. Faccio appello alle autorità spagnole competenti per esortarle a conformarsi al tenore della sentenza.