Pd, Martina: rivendichiamo manovra in contesto difficile

Noi rivendichiamo i risultati di questa manovra, tutt'altro che scontati: 27 miliardi di tasse in meno, il blocco dell'aumento IVA, i super ticket sanitari aboliti, gli asili nido gratuiti e un grande piano di investimenti pubblici per il Paese. Era quello che ci voleva in una situazione certo complicata. Adesso bisogna, ovviamente, rilanciare, in particolare a partire dalla questione sociale.