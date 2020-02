Perilli (M5s): tavoli di lavoro per indicare strada governo

Salario minimo, più soldi per gli insegnanti, una sanità a misura di tutti a partire delle persone non autosufficienti e una giustizia più certa e veloce. I tavoli di lavoro hanno indicato la strada da percorrere e il Movimento 5 Stelle ha come obiettivo migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini.