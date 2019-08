Pizzarotti: Lega più abituata a governare del M5S

Il Movimento 5 Stelle ha sbagliato, questo l'ho sempre detto dall'inizio, perché forse non ha calcolato che gli altri erano più capaci di governare perché erano al Governo da tanti anni, perché governavano città, regioni, quindi sapevano quali erano anche i trucchi del mestiere, tra virgolette, dell'amministrare, mentre il Movimento 5 Stelle ha fatto un inciampo dopo l'altro. Arrivando al Governo, il Movimento 5 Stelle stesso ha perso la sua spinta propulsiva del “non governiamo noi, se governassimo noi risolveremmo tutto”, mentre, dalla Tav alla Tap, all'Ilva, sono state decine gli gli obiettivi non raggiunti e le promesse mancate. Pensiamo a quante risorse avrebbero coperto con gli F35. Per anni ci hanno detto: “Questo lo copriamo con gli F35. Abbiamo già una spending review da 15 miliardi con cui ci facciamo il reddito di cittadinanza”. Non hanno fatto niente di tutto questo. Governare vuol dire inevitabilmente scontrarsi con la realtà. Non hanno mai fatto i conti prima, non li hanno fatti adesso.