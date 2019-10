Plastic Tax, Morassut: disincentivi uso plastica con fisco

Noi dobbiamo anche introdurre però un cambio di paradigma, perché sennò sulle questioni, appunto, del cosiddetto Green New Deal, della svolta ambientale dell'economia, facciamo sempre molta ideologia. La leva fiscale si usa anche per questo, cioè in un quadro di tenuta dell'IVA generale si può usare la leva fiscale per incentivare alcuni settori, per incentivare delle buone pratiche, per incentivare dei comportamenti e per disincentivarne degli altri. In questo quadro va letta, ma non in maniera isolata, il tema della plastic tax, perché c'è la plastic tax, ci sono gli incentivi per il trasporto elettrico, ci sono gli interventi contro... appunto, per disincentivare gli imballaggi.