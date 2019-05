Tribù, Toti: Ponte Genova? Ricostruzione entro aprile 2020

Per il momento credo che Genova abbia dimostrato di correre con una rapidità inusitata per questo Paese, se lei pensa che nel giro di pochi mesi noi abbiamo aperto una viabilità sostanzialmente alternativa a quella del ponte accelerando cantieri, aprendo addirittura strade completamente nuove. Sì. E ripristinando i binari. Il ponte è previsto dai contratti firmati dalle imprese demolitrici e ricostruttrici che sarà consegnato alla viabilità nella primavera del 2020, quindi verosimilmente intorno al mese di aprile. C'è stata qualche difficoltà in queste settimane, legata alla presenza della malta cementizia del ponte.