Pop Bari, Conte: "Non tuteleremo nessun banchiere"

L'obiettivo è massima tutela dei risparmiatori. Approfittare di questa occasione per rafforzare il sistema creditizio del sud, altrimenti il sud non può ripartire, è già in sofferenza da questo punto di vista. Ne approfittiamo per rilanciare questa banca, perché rientra nel sistema di potenziamento del sistema creditizio per il sud. E quarto obiettivo, altrettanto chiaro, non tuteleremo nessun banchiere.