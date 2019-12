Popolare di Bari, Salvini a Conte: "Sediamoci e ragioniamo"

Se rischia di saltare una banca come la popolare di Bari e ci sono licenziamenti all'Ilva, rischia di saltare l'intera regione e con lei di saltare anche tutta Italia. Quindi non penso che sia più il momento dalla polemica, nonostante noi all'opposizione abbiamo centinaia di motivi su cui far polemica. Faccio un appello a tutti quelli che hanno a cuore il futuro dell'Italia, fermatevi. Fermiamoci, sediamoci intorno a un tavolo, scegliamo alcuni interventi urgenti comuni ridisegnamo le regole, salviamo il paese che altrimenti, ripeto, rischia di affondare. Fermiamoci, ragioniamo tutti e dico tutti, maggioranza e opposizione intorno al tavolo, perché così l'Italia si fa male.