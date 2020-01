Post-regionali, le conseguenze sugli equilibri politici

C’è stato chi ha inteso fare di questo appuntamento elettorale un referendum contro o pro il Governo nazionale. Oggi Matteo Salvini ha perso le elezioni. Ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione. La politica è davvero cambiata. Guardando i dati dei partiti Fratelli d‘Italia è il vero vincitore di queste elezioni. È evidente che qualcosa domani a Roma cambierà. I rapporti di forza non cambiano. Il Parlamento è questo, dura 5 anni e durerà 5 anni. Il Partito Democratico è il pilastro fondamentale di un campo di forze intorno al quale ricostruire in alternativa al campo delle destre. Noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre.