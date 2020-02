Prescrizione, Annibali: lodo Conte-bis inaccettabile

Il lodo Conte bis in realtà, poi magari provo anche a spiegarvelo, in realtà non può considerarsi affatto un punto di caduta, una mediazione accettabile sul piano del merito e della sostanza, perché apre a ulteriori profili di incostituzionalità perché la verità è che è davvero un pasticcio, è un delirio, come lo ha definito il presidente Caiazza, Giandomenico Caiazza. Quindi in tutta serietà e davvero anche in tutta onestà intellettuale non può essere sostenuto.