Prescrizione, Boschi: su diritti non indietreggiamo

Stiamo lavorando dentro la maggioranza perché vogliamo sostenere lealmente il Governo, lo abbiamo ribadito anche in aula questa mattina nella discussione che c'è in corso con il Ministro Bonafede sulla relazione sulla giustizia, però non possiamo indietreggiare su alcuni principi fondamentali, come sul tema della prescrizione. Per questo siamo in piazza con gli avvocati dell'Unione delle Camere penali che fanno bene a tenere alta l'attenzione pubblica su un tema fondamentale che non riguarda gli avvocati, ve lo posso garantire. Gli avvocati lavorano lo stesso, riguarda i cittadini, riguarda i diritti delle persone!