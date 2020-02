Prescrizione, Conte: chi fa falli e pensa a sè impedisce vittoria

Dobbiamo soprattutto realizzare questa tipologia di riforme, abbreviare i tempi dei processi, perché gli investitori che vengono in Italia sono spaventati dalla durata dei processi. Per vincere questa partita così importante dobbiamo tutti giocare nella stessa squadra, con lo stesso spirito di squadra, di collaborazione, aiutandoci reciprocamente, dobbiamo tutti corre nella medesima direzione. Se un giocatore si ferma, se un giocatore inizia a pensare a se o addirittura fa dei falli, fa degli sgambetti, noi la partita non la possiamo vincere e chiaramente si rischia, siamo destinati a perdere.