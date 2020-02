Prescrizione, Conte: no a malintesi, serve processo celere

Non vorrei si fosse creato un malinteso. Quando ragiono di ismi, che non mi appassionano, faccio ovviamente riferimento alle forzature concettuali, alle semplificazioni astratte che vengono utilizzate e brandite come armi ideologiche in una contesa politica. È chiaro che siamo… io poi avvocato, con esperienza di avvocato, figuratevi, oltre che professore di diritto. Siamo tutti, dobbiamo essere tutti per tutte le garanzie costituzionali. Detto questo, a me piace lavorare, lo ripeto, per un processo penale più celere, più giusto.