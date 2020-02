Prescrizione, Conte: "Renzi? no problema personale con lui"

Mi fido del programma che abbiamo e del fatto che ci siano forze di Governo che assumono una responsabilità di camminare insieme. Non personalizziamo. Io non ho nessun problema con Matteo Renzi, come non ho nessun problema con gli altri leader, con gli altri esponenti delle altre forze politiche, non l'avrò mai. Questa sfida è così importante, l'avverto così tanto, è una tale irresponsabilità politica, giuridica e morale, che la realizzerei mettendo da parte qualsiasi personalismo.