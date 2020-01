Prescrizione, Costa: maggioranza ha paura del voto in aula

Siamo disponibili a votare. E' stato presentato di nuovo dal 5 Stelle un emendamento soppressivo, discutiamo e votiamo. Vediamo se nel voto segreto sono capaci di tenere, però hanno paura, hanno paura di votare, hanno paura di dividersi, hanno paura di andare sotto il voto segreto e, quindi, dicono “Approfondiamo il testo in Commissione”, ma che cosa c'è da approfondire? Ce l'hanno soppresso in Commissione, quindi è tutto un gioco per non consentirci di votare!