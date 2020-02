Prescrizione, Giachetti: civiltà conta più di tatticismi

Abbiamo sempre detto guardate che alla fine si se arriva ad uno show down, siccome per noi alcuni valori di civiltà giuridica in questo Paese sono superiori a qualunque interesse personale, deposti i tatticismi e via dicendo, sappiate che noi da qui non ci muoviamo. Italia Viva, i magistrati, gli avvocati, ripeto, i professori universitari, 180 professori universitari, ma a questo punto è possibile che ci si concentra sul fatto che Italia Viva forze interpreta un po' più di altri, dentro la maggioranza, una diffusa preoccupazione su questo tema e non è di chi pretende, alla luce di tutto questo, di tenere una bandierina.