Prescrizione, Marattin a Sky tg24: approvare lodo Annibali

Noi diciamo: facciamo così. La Taverna cosa ha detto ora? Noi vogliamo limitare l'uso alla prescrizione e accorciare la giustizia, ma il modo per fare quello che dice la Taverna è approvare il lodo Annibali, cioè la riforma Bonafede entra in vigore quando abbiamo deciso come riuscire a far funzionare meglio la giustizia.