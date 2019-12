Prescrizione, Marattin: no a logica dello scalpo

Quando si dice ci vediamo per parlarne, nel 90% dei casi vuol dire che non se ne parlerà mai, perché a parte che cambiano i governi ogni sei mesi, ma anche perché questo è un Paese che strutturalmente... lei conosce un altro Paese che mette le clausole salvaguardia di 15, 20, 25 miliardi sull'anno successivo a quello di riferimento? Vuol dire che è un Paese che ha un orizzonte temporale troppo stretto. Questa logica di andare in giro con lo scalpo di qualcuno, nel caso dei parlamentari, tagliati, brutti, cattivi, eccetera, e in questo caso con lo scalpo della giustizia, perché lasciare una persona condannata a vita o innocente a vita, non essendolo, sarà uno scalpo per qualcuno, forse per il Ministro Bonafede, ma rischia di essere un problema per i cittadini normali.