Prescrizione, Marin (FI): riforma è contro italiani

La prescrizione condanna gli italiani questa proposta di buona fede del Governo delle 4 Sinistre e condanna gli italiani al “Fine processo mai”. È una cosa profondamente sbagliata per gli italiani, è per quello che ci stiamo battendo. Prevedo, e non mi illudo, che troveranno il solito compromesso al ribasso, poi vediamo, nel Milleproroghe non si può fare, giustamente veniva ricordato, ma volevano farlo. Non credo che ci faranno emendamenti al PDL, di Forza Italia, forze di legge, perché vorrebbe dire dare ragione a noi anche se ormai ce ne stanno dando tutti italiani, pensate: ai Magistrati, ai Presidenti dei Tribunali, ai Presidenti emeriti della Cassazione, tutti gli avvocati italiani, non ne senti uno che fa una dichiarazione, diciamo il faro dei 5 Stelle.