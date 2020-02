Prescrizione, Pellegrini (M5S): lodo Conte base partenza

Credo che il Presidente Conte si sia reso disponibile anche, come dire, a cercare di mediare le posizioni tra noi del Movimento 5 Stelle e il Pd, in questo caso Forza Italia Viva si sa come la pensa, è contraria su tutto, hanno una posizione esattamente coincidente con quella di Forza Italia. C'è il cosiddetto lodo Conte, che è una delle possibili soluzioni, e cioè quella di mantenere il blocco della prescrizione per i condannati in primo grado e poi di sospenderla per un periodo che può essere 2 anni e 6 mesi. Per chi invece viene assolto io credo che questa possa essere una base di partenza.