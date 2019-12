Prescrizione, Verini: presentato ddl per sistema equlibrato

Il nostro obiettivo non è far cadere il Governo. Il Governo andrà avanti se riuscirà a fare le cose utili al Paese e ci sarà a gennaio l'agenda 2020 che il Partito Democratico porrà a quella discussione. Noi, per capirci, e chiudo, vorremmo una giustizia efficace, vorremmo leggi e norme fatte per i cittadini, norme di sistema e non norme fatte contra personam o ad personam, contro una categoria o a favore di un'altra categoria.